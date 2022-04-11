На тимчасово захоплених територіях окупанти змушують дітей ходити до школи – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У районах, де тривають активні бойові дії, російські окупанти змушують дітей ходити до школи. Про це у своєму Telegram повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.
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Як наголосили, під час моніторингу соціальних мереж окупаційної влади було виявлено інформацію, що у тимчасово захопленому місті Волноваха Донецької області з 11 квітня 2022 року російські окупанти змушують дітей йти до навчальних закладів.
Ймовірно такі дії окупантів спрямовані на ускладнення операції з майбутнього звільнення міста Збройними силами України та для можливих провокацій із жертвами заради дискредитації та звинувачення української сторони.
Денісова зазначила, що країна-окупант ставить під загрозу право на життя дітей, яке гарантоване Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцією 1949 року про захист мирного населення під час війни.
У такому разі діти фактично стануть заручниками та живим щитом для військ російського агресора.
Статтею 38 Конвенції ООН про права дитини визначено, що згідно зі своїми зобов'язаннями за міжнародним гуманітарним правом, пов'язаним із захистом цивільного населення під час збройних конфліктів, держави-учасниці зобов'язані вживати всіх можливих заходів для забезпечення захисту дітей, яких зачіпає збройний конфлікт, та догляду за ними.
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“Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушення прав дітей рф в Україні”, — наголосила омбудсмен.
Додамо
Як інформував УНН, російські окупанти примусово вивезли з України до рф понад 121 тис. дітей.