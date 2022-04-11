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На временно захваченных территориях оккупанты заставляют детей ходить в школу – Денисова

Киев • УНН

 • 85442 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В районах, где продолжаются активные боевые действия, российские оккупанты заставляют детей ходить в школу. Об этом в своем Telegram сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.

На временно захваченных территориях оккупанты заставляют детей ходить в школу – Денисова

Детали

Как отметили, во время мониторинга социальных сетей оккупационных властей была выявлена информация, что во временно захваченном городе Волноваха Донецкой области с 11 апреля 2022 года российские оккупанты заставляют детей идти в учебные заведения.

Вероятно такие действия оккупантов направлены на усложнение операции по будущему освобождению города вооруженными силами Украины и для возможных провокаций с жертвами ради дискредитации и обвинения украинской стороны.

Денисова отметила, что страна-оккупант ставит под угрозу право на жизнь детей, которое гарантировано Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией 1949 года О защите мирного населения во время войны.

В таком случае дети фактически станут заложниками и живым щитом для войск русского агрессора.

Статьей 38 Конвенции ООН о правах ребенка определено, что согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связанным с защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-участники обязаны принимать все возможные меры для обеспечения защиты детей, которых затрагивает вооруженный конфликт, и ухода за ними.

Цитата 

“Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав детей рф в Украине”, — подчеркнула омбудсмен.

Добавим 

Как информировал УНН, российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в рф более 121 тыс. детей.

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