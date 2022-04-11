На временно захваченных территориях оккупанты заставляют детей ходить в школу – Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В районах, где продолжаются активные боевые действия, российские оккупанты заставляют детей ходить в школу. Об этом в своем Telegram сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.
Детали
Как отметили, во время мониторинга социальных сетей оккупационных властей была выявлена информация, что во временно захваченном городе Волноваха Донецкой области с 11 апреля 2022 года российские оккупанты заставляют детей идти в учебные заведения.
Вероятно такие действия оккупантов направлены на усложнение операции по будущему освобождению города вооруженными силами Украины и для возможных провокаций с жертвами ради дискредитации и обвинения украинской стороны.
Денисова отметила, что страна-оккупант ставит под угрозу право на жизнь детей, которое гарантировано Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией 1949 года О защите мирного населения во время войны.
В таком случае дети фактически станут заложниками и живым щитом для войск русского агрессора.
Статьей 38 Конвенции ООН о правах ребенка определено, что согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связанным с защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-участники обязаны принимать все возможные меры для обеспечения защиты детей, которых затрагивает вооруженный конфликт, и ухода за ними.
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“Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав детей рф в Украине”, — подчеркнула омбудсмен.
Добавим
Как информировал УНН, российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в рф более 121 тыс. детей.