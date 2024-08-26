На території Житомирської області можуть залишатися касетні суббоєприпаси, які не вибухнули під час ранкового ворожого ракетного удару - ОВА
Київ • УНН
Голова Житомирської ОВА попередив про можливу наявність касетних боєприпасів після ранкового ракетного удару 26 серпня. росія використала модернізовані ракети "Х-101" з касетними та осколково-фугасними бойовими частинами.
Після ранкового удару 26 серпня на території Житомирської області можуть залишатися касетні суббоєприпаси, якими були споряджені російські крилаті ракети. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пише УНН.
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"За інформацією спеціальних служб, сьогодні під час масованої ракетної атаки ворог використовував ракети з касетною бойовою частиною. Наразі є вірогідність того, що касетні елементи можуть бути поза межами атакованих об'єктів.
У випадку, якщо ви або ваші діти чи знайомі натрапили на предмет схожий на той, що зображений на фото, ні в якому разу не наближайтесь до нього та не торкайтесь його. Одразу викликайте поліцію чи ДСНС", - написав Бунечко.
Нагадаємо
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін повідомив, що росія 26 серпня нанесла удар по Україні ракетами "Х-101"! Із двома типами бойових частин.
"Встановлено використання росіянами модернізованих ракет "Х-101" із двома бойовими частинами – касетною та осколково-фугасною. Маркування на цих ракетах свідчить про їх виробництво у II-III кварталах 2024 року", - розповів Олександр Рувін.