На территории Житомирской области могут оставаться кассетные суббоеприпасы, которые не взорвались во время утреннего вражеского ракетного удара - ОВА

После утреннего удара 26 августа на территории Житомирской области могут оставаться кассетные суббоеприпасы, которыми были снаряжены российские крылатые ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, пишет УНН.

Детали

"По информации специальных служб, сегодня во время массированной ракетной атаки враг использовал ракеты с кассетной боевой частью. Сейчас есть вероятность того, что кассетные элементы могут быть за пределами атакованных объектов.

В случае, если вы или ваши дети или знакомые наткнулись на предмет похожий на тот, что изображен на фото, ни в коем случае не приближайтесь к нему и не прикасайтесь к нему. Сразу вызывайте полицию или ГСЧС", - написал Бунечко.

Напомним

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что россия 26 августа нанесла удар по Украине ракетами "Х-101"! С двумя типами боевых частей.

"Установлено использование россиянами модернизированных ракет "Х-101" с двумя боевыми частями - кассетной и осколочно-фугасной. Маркировка на этих ракетах свидетельствует об их производстве во II-III кварталах 2024 года", - рассказал Александр Рувин.