На Тернопільщині затримали податківця на хабарі у 37 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Служба безпеки України затримала на хабарі у 37 тис. доларів начальника оперативного управління головного управління ДФС у Тернопільській області. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Служба безпеки України затримала на хабарі начальника оперативного управління головного управління ДФС у Тернопільській області", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що посадовець спільно з підлеглим керівником відділу вимагали 37 тисяч доларів у місцевого бізнесмена. Зловмисники обіцяли комерсанту перекваліфікувати на більш м’яку статтю кримінального провадження у справі про нібито несплату податків.
"Правоохоронці затримали обох фігурантів у Тернополі, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, одразу після отримання всієї суми хабара. У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 368 ККУ тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та направлення до суду клопотань про обрання запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, посадовцям поліції Києва чоловік пропонував 350 тисяч гривень хабаря за "кришування" викрадачів автомобілів, зокрема, і за зняття з розшуку свого спільника, якого розшукують за незаконні заволодіння автотранспортом.