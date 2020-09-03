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В Тернопольской области задержали налоговика на взятке в 37 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 11780 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Служба безопасности Украины задержала на взятке в 37 тыс. долларов начальника оперативного управления Главного управления ГФС в Тернопольской области. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Тернопольской области задержали налоговика на взятке в 37 тыс. долларов

"Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника оперативного управления Главного управления ГФС в Тернопольской области", - говорится в сообщении.

Установлено, что чиновник совместно с подчиненным руководителем отдела требовали 37 тысяч долларов в местного бизнесмена. Злоумышленники обещали коммерсанту переквалифицировать на более мягкую статью уголовного производства по делу о якобы неуплате налогов.

"Правоохранители задержали обоих фигурантов в Тернополе, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сразу после получения всей суммы взятки. В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 368 УК продолжаются следственные действия. Решается вопрос об сообщение задержанным о подозрении и направления в суд ходатайств об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, должностным лицам полиции Киева мужчина предлагал 350 тысяч гривен взятки за "крышевание" угонщиков автомобилей, в том числе и за снятие с розыска своего сообщника, которого разыскивают за незаконные завладения автотранспортом.

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