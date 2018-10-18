На Тернопільщині вщент вигорів "КамАЗ", який перевозив насіння

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Кременецькому районі Тернопільської області рятувальні бригади ліквідували пожежу вантажного автомобіля. Про це повідомив прес-центр ГУ ДСНС у Тернопільській області, передає УНН. 

“Внаслідок пожежі знищено транспортний засіб та пошкоджено 8 тонн насіння сої”, — йдеться у повідомленні.

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Подія сталась 16 жовтня о 14:47 на автодорозі Тернопіль — Кременець, поблизу с. Горинка Кременецького району.

З’ясовано, що займання сталось у кабіні вантажного автомобіля “КамАЗ” з причепом.

Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюється.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї ДПРЧ (м.Кременець), під час гасіння врятовано причіп з 8 тоннами насіння сої.

Нагадаємо, біля курортного міста на Закарпатті горіла вантажна фура.

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