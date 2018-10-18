В Тернопольской области полностью выгорел "КамАЗ", который перевозил семена

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8 марта, 13:20 • 112840 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120877 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160031 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150040 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139180 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. В Кременецком районе Тернопольской области спасательные бригады ликвидировали пожар грузового автомобиля. Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС в Тернопольской области, передает УНН.

“В результате пожара уничтожено транспортное средство и повреждено 8 тонн семян сои”, — говорится в сообщении.

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Событие произошло 16 октября в 14:47 на автодороге Тернополь — Кременец, вблизи с. Горынка Кременецкого района.

Установлено, что возгорание произошло в кабине грузового автомобиля “КамАЗ” с прицепом.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Пожар ликвидирован очередным караулом 5-й ДПСЧ (г.Кременец), во время тушения спасен прицеп с 8 тоннами семян сои.

Напомним, рядом с курортным городом на Закарпатье горела грузовая фура.

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