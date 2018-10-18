В Тернопольской области полностью выгорел "КамАЗ", который перевозил семена
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Кременецком районе Тернопольской области спасательные бригады ликвидировали пожар грузового автомобиля. Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС в Тернопольской области, передает УНН.
“В результате пожара уничтожено транспортное средство и повреждено 8 тонн семян сои”, — говорится в сообщении.
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Событие произошло 16 октября в 14:47 на автодороге Тернополь — Кременец, вблизи с. Горынка Кременецкого района.
Установлено, что возгорание произошло в кабине грузового автомобиля “КамАЗ” с прицепом.
Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.
Пожар ликвидирован очередным караулом 5-й ДПСЧ (г.Кременец), во время тушения спасен прицеп с 8 тоннами семян сои.
Напомним, рядом с курортным городом на Закарпатье горела грузовая фура.