На Тернопільщині впіймали чоловіка, який підпалив суху траву та спалив зелені насадження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Тернопільщині впіймали 48-річного чоловіка, який підпалив суху траву, в результаті чого згоріла велика кількість зелених насаджень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області.
“Кримінальне провадження за фактом знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць або інших таких насаджень вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом відкрили працівники Підгаєцького відділення поліції щодо 48-річного жителя одного із сіл”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час відпрацювань місцевості, працівники поліції помітили невідомого чоловіка, який знаходився на місці горіння сухої рослинності, неподалік населеного пункту. Правоохоронці встановили, що це житель села Угринів. Чоловік зізнався, що протиправне скоїв саме він. Пожежу вдалося ліквідувати, однак в результаті на охоплених полум’ям 0,5 га території, знищено чималу кількість й зелених насаджень.
Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 245 ККУ. Міру покарання підозрюваному обере суд.
Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону № 2339 щодо посилення відповідальності за пошкодження об’єктів рослинного світу.