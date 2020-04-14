В Тернопольской области поймали мужчину, который поджег сухую траву и сжег зеленые насаждения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Тернопольской области поймали 48-летнего мужчину, который поджег сухую траву, в результате чего сгорела большое количество зеленых насаждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.
“Уголовное производство по факту уничтожения или повреждения лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог или других таких насаждений огнем или иным общеопасным способом открыли работники Подгаецкого отделения полиции по 48-летнего жителя одного из сел”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время отработок местности, работники полиции заметили неизвестного мужчину, который находился на месте горения сухой растительности, недалеко от населенного пункта. Правоохранители установили, что это житель села Угринов. Мужчина признался, что противоправное действие совершил именно он. Пожар удалось ликвидировать, однако в результате на горящих 0,5 га территории, уничтожено большое количество и зеленых насаждений.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с частью 1 статьи 245 УК. Меру наказания подозреваемому изберет суд.
Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона № 2339 об усилении ответственности за повреждение объектов растительного мира.