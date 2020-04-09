На Тернопільщині терориста “ЛНР” заочно засудили до 15 років ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Тернопільщині до 15 років ув’язнення заочно засудили терориста “ЛНР”, який чинив збройний спротив та вів бойові дії проти військовослужбовців Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН із посиланням пресслужбу прокуратури Тернопільської області.
“Тернопільський міськрайонний суд заочно засудив мешканця Донеччини за участь у терористичній організації. Процесуальне керівництво та публічне обвинувачення підтримувала прокуратура Тернопільської області”, — сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що у 2014 році чоловік добровільно вступив до військового формування “Призрак” терористичної організації “ЛНР”, за участь у якому був нагороджений колишнім командиром Мозговим відзнакою терористів “За оборону Славянска”. Після ліквідації Мозгового мешканець Слов’янська продовжив службу у терористичній групі “Брянка СССР”, де у період з травня 2015 року по травень 2017 року перебував на посаді “заступника командира 1 механізованої роти”.
Зазначається, що він як один з лідерів терористичної групи, під прізвиськом “Заточка”, здійснював організацію та керівництво іншими членами даної групи, які мали у своєму розпорядженні вогнепальну зброю, ручні протитанкові гранатомети (РПГ), станкові протитанкові гранатомети (СПГ), а відтак чинили збройний спротив та вели бойові дії проти військовослужбовців Збройних Сил України і працівників правоохоронних органів, зокрема, на опорному пункті бойовиків з умовною назвою “Крест”, розташованому на околиці міста Первомайська Луганської області.
Завдяки чіткій позиції публічного обвинувачення, суд визнав мешканця міста Слов’янська Донецької області винним в інкримінованому йому злочині, однак, у зв’язку з тим, що злочинець перебуває на тимчасово непідконтрольній українській владі території, його засуджено заочно до покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Луганщині судитимуть “командира народної міліції ЛНР”, підрозділ якого здійснював збройний опір українським військовим, які задіяні в проведенні операції Об’єднаних сил.