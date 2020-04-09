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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Тернопольской области террориста "ЛНР" заочно приговорили к 15 годам заключения

В Тернопольской области террориста "ЛНР" заочно приговорили к 15 годам заключения

Киев  •  УНН

 • 10554 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Тернопольской области к 15 годам заключения заочно приговорили террориста "ЛНР", который оказал вооруженное сопротивление и вел боевые действия против военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.

"Тернопольский горрайонный суд заочно приговорил жителя Донецкой области за участие в террористической организации. Процессуальное руководство и публичное обвинение поддерживала прокуратура Тернопольской области", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2014 году мужчина добровольно поступил в военное формирование "Призрак" террористической организации "ЛНР", за участие в котором был награжден бывшим командиром Мозговым отличием террористов "За оборону Славянска". После ликвидации Мозгового житель Славянска продолжил службу в террористической группе "Брянка СССР", где в период с мая 2015 по май 2017 года занимал должность "заместителя командира 1 механизированной роты".

Отмечается, что он как один из лидеров террористической группы, под прозвищем "Заточка", осуществлял организацию и руководство другими членами данной группы, которые имели огнестрельное оружие, ручные противотанковые гранатометы (РПГ), станковые противотанковые гранатометы (СПГ), а затем оказали вооруженное сопротивление и вели боевые действия против военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников правоохранительных органов, в частности, на опорном пункте боевиков с условным названием "Крест", расположенном на окраине города Первомайска Луганской области.

Благодаря четкой позиции публичного обвинения, суд признал жителя города Славянска Донецкой области виновным в инкриминируемом ему преступлении, однако, в связи с тем, что преступник находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, осужден заочно к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Луганской области будут судить "командира народной милиции ЛНР", подразделение которого осуществляло вооруженное сопротивление украинским военным, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил.

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