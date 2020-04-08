На Тернопільщині склали 8 адмінпротоколів через порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. На Тернопільщині протягом двох днів правоохоронці склали 8 адмінпротоколів через порушення правил карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Тернопільського штабу для боротьби із коронавірусом.
"У Тернополі з 6 по 8 квітня під час спільного патрулювання містом працівники управління патрульної поліції, муніципальної інспекції та тернопільського відділу поліції склали 8 адміністративних протоколів за порушення карантину", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що 5 – за появу у громадських місцях без масок та ще 3 - за відвідування парку групою людей та розпивання там алкогольних напоїв
Нагадаємо, від початку карантину на території Кіровоградської області поліцейські склали 69 протоколів за ст.44 – 3 Кодексу України (Порушення правил щодо карантину людей) про адміністративні правопорушення, з них 2 - відносно осіб, які порушили правила самоізоляції.