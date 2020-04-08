В Тернопольской области составили 8 админпротоколов за нарушения карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. В Тернопольской области в течение двух дней правоохранители составили 8 админпротоколов за нарушения правил карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
"В Тернополе с 6 по 8 апреля во время совместного патрулирования по городу сотрудники управления патрульной полиции, муниципальной инспекции и тернопольского отдела полиции составили 8 административных протоколов за нарушение карантина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 5 - за появление в общественных местах без масок и еще 3 - за посещение парка группой людей и распитие там алкогольных напитков
Напомним, с начала карантина на территории Кировоградской области полицейские составили 69 протоколов по ст.44 - 3 Кодекса Украины (Нарушение правил карантина людей) об административных правонарушениях, из них 2 - в отношении лиц, нарушивших правила самоизоляции.