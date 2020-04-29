На Тернопільщині від COVID-19 помер священик, який таємно проводив служби

“У нас два летальні випадки, пов’язані з коронавірусом. Один з них, 67-річний житель міста Шумська, інший — чоловік 55 років, житель села Потуторів. На жаль обидва поступили у лікарню у важкому стані, і лікарям не вдалось врятувати їх життя”, — розповів Кудлак.

Він зазначив, що в обох чоловіків вже підтверджений діагноз коронавірус.

“Він був священиком однієї з конфесій, і не дивлячись на існуючі заборони, він проводив служби у присутності громадян, проводив таємно у приватному помешканні. Тому сьогодні була проведена велика робота по виявленню контактних осіб”, — сказав Кудлак.

Усього в Шумському районі виявлено 69 хворих на COVID-19, троє — померли.

Нагадаємо, що через COVID-19 на Хмельниччині померла черниця.