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На Тернопільщині від COVID-19 помер священик, який таємно проводив служби

На Тернопільщині від COVID-19 помер священик, який таємно проводив служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Тернопільській області помер хворий на COVID-19 священик, який таємно проводив богослужіння в приватному приміщенні за участю місцевих. Про це у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Шумської райдержадміністрації Віталій Кудлак, передає кореспондент УНН.

“У нас два летальні випадки, пов’язані з коронавірусом. Один з них, 67-річний житель міста Шумська, інший — чоловік 55 років, житель села Потуторів. На жаль обидва поступили у лікарню у важкому стані, і лікарям не вдалось врятувати їх життя”, — розповів Кудлак.

Він зазначив, що в обох чоловіків вже підтверджений діагноз коронавірус.

“Він був священиком однієї з конфесій, і не дивлячись на існуючі заборони, він проводив служби у присутності громадян, проводив таємно у приватному помешканні. Тому сьогодні була проведена велика робота по виявленню контактних осіб”, — сказав Кудлак.

Усього в Шумському районі виявлено 69 хворих на COVID-19, троє — померли.

Нагадаємо, що через COVID-19 на Хмельниччині померла черниця.

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