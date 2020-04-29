На Тернопольщине от COVID-19 умер священник, тайно проводивший службы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Тернопольской области умер больной COVID-19 священник, тайно проводивший богослужения в частном помещении с участием местных. Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил председатель Шумской райгосадминистрации Виталий Кудлак, передает корреспондент УНН.
“У нас два летальных исхода, связанные с коронавирусом. Один из них, 67-летний житель города Шумска, другой — мужчина 55 лет, житель села Потуторов. К сожалению оба поступили в больницу в тяжелом состоянии, и врачам не удалось спасти их жизни”, — рассказал Кудлак.
Он отметил, что в обоих мужчин уже подтвержден диагноз коронавирус.
“Он был священником одной из конфессий, и несмотря на существующие запреты, он проводил службы в присутствии граждан, проводил тайно в частном доме. Поэтому сегодня была проведена большая работа по выявлению контактных лиц”, — сказал Кудлак.
Всего в Шумском районе выявлено 69 больных COVID-19, трое — умерли.
Напомним, что из COVID-19 в Хмельницкой области умерла монахиня.