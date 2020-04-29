На Тернопольщине от COVID-19 умер священник, тайно проводивший службы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 39378 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 83451 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102520 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128700 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129149 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172805 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121840 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157915 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103069 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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На Тернопольщине от COVID-19 умер священник, тайно проводивший службы

На Тернопольщине от COVID-19 умер священник, тайно проводивший службы

Киев  •  УНН

 • 14155 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Тернопольской области умер больной COVID-19 священник, тайно проводивший богослужения в частном помещении с участием местных. Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил председатель Шумской райгосадминистрации Виталий Кудлак, передает корреспондент УНН.

“У нас два летальных исхода, связанные с коронавирусом. Один из них, 67-летний житель города Шумска, другой — мужчина 55 лет, житель села Потуторов. К сожалению оба поступили в больницу в тяжелом состоянии, и врачам не удалось спасти их жизни”, — рассказал Кудлак.

Он отметил, что в обоих мужчин уже подтвержден диагноз коронавирус.

“Он был священником одной из конфессий, и несмотря на существующие запреты, он проводил службы в присутствии граждан, проводил тайно в частном доме. Поэтому сегодня была проведена большая работа по выявлению контактных лиц”, — сказал Кудлак.

Всего в Шумском районе выявлено 69 больных COVID-19, трое — умерли.

Напомним, что из COVID-19 в Хмельницкой области умерла монахиня.

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