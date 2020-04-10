На Тернопільщині перша людина одужала від COVID-19

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Тернопільській області за результатами повторних досліджень перший хворий на COVID-19, який захворів 19 березня, уже одужав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Тернопільської ОДА.

“За результатами лабораторних обстежень, 10 квітня, підтверджено факт першого одужання хворого на COVID-19. 26-річний житель села Острів Тернопільського району захворів 19 березня. Чоловік був госпіталізований через тиждень — 27 березня до Тернопільської лікарні швидкої допомоги з діагнозом: правобічна пневмонія. У хворого лабораторно підтвердили діагноз коронавірус”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік мав супутню патоголію — серцеву недостаність.

“8 та 9 квітня медики повторно зробили два тести, що показали відсутність в організмі хворого COVID-19. Чоловіка вже виписали з лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Тернопільській області — 196 випадків.

Як повідомляв УНН раніше, лікарі припускають, що на коронавірус можна захворіти повторно, адже після перенесення хвороби у людини нестійкий імунітет.

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