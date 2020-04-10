В Тернопольской области первый человек выздоровел от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Тернопольской области по результатам повторных исследований первый больной COVID-19, который заболел 19 марта, уже выздоровел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Тернопольской ОГА.
"По результатам лабораторных исследований, 10 апреля, подтвержден факт первого выздоровления больного COVID-19. 26-летний житель села Остров Тернопольского района заболел 19 марта. Мужчина был госпитализирован через неделю - 27 марта в Тернопольскую больницу скорой помощи с диагнозом: правосторонняя пневмония. У больного лабораторно подтвердили диагноз коронавирус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина имел сопутствующую патоголию - сердечную недостаточностью.
"8 и 9 апреля медики повторно сделали два тесты, показавшие отсутствие в организме больного COVID-19. Мужчину уже выписали из больницы", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Тернопольской области - 196 случаев.
Как сообщал УНН ранее, врачи предполагают, что на коронавирус можно заболеть повторно, ведь после перенесения болезни у человека нестойкий иммунитет.