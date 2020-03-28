На Тернопільщині 21 медик інфікувався коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Монастирському районі Тернопільської області коронавірусом інфіковано 36 осіб, з них 21 медик. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь, передає УНН.
“На 9:00 у Монастириському районі інфікованих коронавірусом — 36 осіб: місто Монастириська — 19, село Швейків — 7, село Ковалівка — 4 (1 летальний), село Горішня Слобідка — 2, село Долішня Слобідка — 2, село Бертники — 1, село Чехів — 1. В їх числі 7 лікарів, 8 медсестер, 6 молодших медсестер, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завдитсадком, 1 дитина”, — написав посадовець.
Дронь зазначає, що мобілізовані всі наявні ресурси району на забезпечення необхідним районної лікарні.
“Перша проблема зараз — брак тестів”, — додав він.
Нагадаємо, у Тернопільскій області на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 43 людини.