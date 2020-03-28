В Тернопольской области 21 медик заразился коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70323 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82972 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96110 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 93516 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105836 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90819 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103370 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106069 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131091 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130349 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Тернопольской области 21 медик заразился коронавирусом

В Тернопольской области 21 медик заразился коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 20667 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Монастырском районе Тернопольской области коронавирусом инфицировано 36 человек, из них 21 медик. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Монастыриской райгосадминистрации Павел Дронь, передает УНН.

"На 9:00 в Монастырском районе инфицированных коронавирусом - 36 человек: город Монастыриска - 19, село Швейков - 7, село Ковалевка - 4 (1 летальный), село Горишняя Слободка - 2, село Долишняя Слободка - 2, село Бертники - 1, село Чехов - 1. В их числе 7 врачей, 8 медсестер, 6 младших медсестер, 2 госслужащих, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 ребенок", - написал чиновник.

Дронь отмечает, что мобилизованы все имеющиеся ресурсы района на обеспечение необходимым районной больницы.

"Первая проблема сейчас - нехватка тестов", - добавил он.

Напомним, в Тернопольской области на коронавирусную инфекцию COVID-19 заболело 43 человека.

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