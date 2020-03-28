В Тернопольской области 21 медик заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Монастырском районе Тернопольской области коронавирусом инфицировано 36 человек, из них 21 медик. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Монастыриской райгосадминистрации Павел Дронь, передает УНН.
"На 9:00 в Монастырском районе инфицированных коронавирусом - 36 человек: город Монастыриска - 19, село Швейков - 7, село Ковалевка - 4 (1 летальный), село Горишняя Слободка - 2, село Долишняя Слободка - 2, село Бертники - 1, село Чехов - 1. В их числе 7 врачей, 8 медсестер, 6 младших медсестер, 2 госслужащих, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 ребенок", - написал чиновник.
Дронь отмечает, что мобилизованы все имеющиеся ресурсы района на обеспечение необходимым районной больницы.
"Первая проблема сейчас - нехватка тестов", - добавил он.
Напомним, в Тернопольской области на коронавирусную инфекцию COVID-19 заболело 43 человека.