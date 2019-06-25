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На території Росії готують сержантів у лави окупантів - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, з червня у навчальних центрах на території Росії проходять курси з підготовки рядового та сержантського складу для комплектування ворожих підрозділів на Донбасі. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

На території Росії готують сержантів у лави окупантів - розвідка

"За інформацією ГУР МОУ, командування ЗС РФ вживає заходів з підвищення рівня професійної підготовки особового складу російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, з червня цього року у навчальних центрах на території Росії розпочато низку чотиримісячних курсів з підготовки рядового та сержантського складу з’єднань і частин армійських корпусів російсько-окупаційних військ, з метою подальшого комплектування посад артилерійських, танкових та розвідувальних підрозділів", - вказав він.

Також, за даними розвідки, російським окупаційним командуванням скасовано набір до так званих "республіканських військових навчальних закладів" у 2019-2020 роках, у тому числі у "Донецьке вище загальновійськове командне училище".

"При цьому, комплектування молодшими офіцерами підрозділів окупаційних військ передбачається забезпечувати випускниками російських ВВН, в інтересах набуття ними досвіду бойових дій", - розповів речник МОУ.

Нагадаємо, у понеділок, 24 червня, на Донбасі зафіксовано 44 ворожі обстріли.

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