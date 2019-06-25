На территории России готовят сержантов в ряды оккупантов - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с июня в учебных центрах на территории России проходят курсы по подготовке рядового и сержантского состава для комплектования вражеских подразделений на Донбассе. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"По информации ГУР МОУ, командование ВС РФ принимает меры по повышению уровня профессиональной подготовки личного состава российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, с июня этого года в учебных центрах на территории России начат ряд четырехмесячных курсов по подготовке рядового и сержантского состава соединений и частей армейских корпусов российско-оккупационных войск, с целью дальнейшего комплектования должностей артиллерийских, танковых и разведывательных подразделений", - сообщил он.
Также, по данным разведки, российским оккупационным командованием отменен набор в так называемые "республиканские военные учебные заведения" в 2019-2020 годах, в том числе в "Донецкое высшее общевойсковое командное училище".
"При этом, комплектование младшими офицерами подразделений оккупационных войск предполагается обеспечивать выпускниками российских ВВН, в интересах приобретения ими опыта боевых действий", - рассказал представитель МОУ.
Напомним, в понедельник, 24 июня, на Донбассе зафиксировано 44 вражеских обстрела.