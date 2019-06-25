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На территории России готовят сержантов в ряды оккупантов - разведка

Киев • УНН

 • 9437 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с июня в учебных центрах на территории России проходят курсы по подготовке рядового и сержантского состава для комплектования вражеских подразделений на Донбассе. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

На территории России готовят сержантов в ряды оккупантов - разведка

"По информации ГУР МОУ, командование ВС РФ принимает меры по повышению уровня профессиональной подготовки личного состава российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, с июня этого года в учебных центрах на территории России начат ряд четырехмесячных курсов по подготовке рядового и сержантского состава соединений и частей армейских корпусов российско-оккупационных войск, с целью дальнейшего комплектования должностей артиллерийских, танковых и разведывательных подразделений", - сообщил он.

Также, по данным разведки, российским оккупационным командованием отменен набор в так называемые "республиканские военные учебные заведения" в 2019-2020 годах, в том числе в "Донецкое высшее общевойсковое командное училище".

"При этом, комплектование младшими офицерами подразделений оккупационных войск предполагается обеспечивать выпускниками российских ВВН, в интересах приобретения ими опыта боевых действий", - рассказал представитель МОУ.

Напомним, в понедельник, 24 июня, на Донбассе зафиксировано 44 вражеских обстрела.

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