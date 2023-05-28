На території приватного будинку у Чехії повісили прапор "Вагнера": поліція перевіряє випадок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Чехії на території приватного будинку повісили прапор бойовиків ПВК “Вагнер”. За інцидент взялася поліція, передає УНН.
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Користувач Facebook Lucie Brichtova з міста Зноймо опублікувала фотографії з подвір'я з прапором ПВК “Вагнера” з підписом: “Ось і дівчатка вдома. Я додам сили Ахмату”.
Розслідувати інцидент взялася поліція. Як повідомляє Radio Prague International із посиланням на слова поліція, наразі триває перевірка.
“Поліція знайома з цим випадком. Ведеться перевірка. Наразі, однак, коментарі є передчасними», - заявив ЗМІ речник чеської поліції Давид Чалоупка з приводу появи на території приватного будинку прапора найманців групи «Вагнер» російського олігарха Євгенія Пригожина.
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