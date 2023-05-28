На территории частного дома в Чехии повесили флаг “Вагнера”: полиция проверяет случай

Детали

Пользователь Facebook Lucie Brichtova из города Зноймо опубликовала фотографии со двора с флагом ЧВК “Вагнера” с подписью: “Вот и девочки дома. Я добавлю силы Ахмату”.



Расследовать инцидент взялась полиция. Как сообщает Radio Prague International со ссылкой на слова полиция, на данный момент ведется проверка.



“Полиция знакома с этим случаем. Ведется проверка. В настоящее время, однако, комментарии преждевременны», - заявил СМИ представитель чешской полиции Давид Чалоупка по поводу появления на территории частного дома флага наемников группы «Вагнер» российского олигарха евгения пригожина.

Напомним

В центре москвы запустили на шариках флаг легиона "Свобода России".