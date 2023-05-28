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19:26 • 44840 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103359 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106864 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107101 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101407 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94173 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110085 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131295 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170819 просмотра

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На территории частного дома в Чехии повесили флаг “Вагнера”: полиция проверяет случай

На территории частного дома в Чехии повесили флаг “Вагнера”: полиция проверяет случай

Киев • УНН

 • 606961 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Чехии на территории частного дома повесили флаг боевиков ЧВК “Вагнер”. За инцидент взялась полиция, передает УНН.

Детали

Пользователь Facebook Lucie Brichtova из города Зноймо опубликовала фотографии со двора с флагом ЧВК “Вагнера” с подписью: “Вот и девочки дома. Я добавлю силы Ахмату”.


Расследовать инцидент взялась полиция. Как сообщает Radio Prague International со ссылкой на слова полиция, на данный момент ведется проверка.

“Полиция знакома с этим случаем. Ведется проверка. В настоящее время, однако, комментарии преждевременны», - заявил СМИ представитель чешской полиции Давид Чалоупка по поводу появления на территории частного дома флага наемников группы «Вагнер» российского олигарха евгения пригожина.

Напомним

В центре москвы запустили на шариках флаг легиона "Свобода России".

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