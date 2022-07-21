На території ОРДЛО у примусово мобілізованих вилучають особисті документи – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, пише УНН.
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Наголошується, що це свідчить про повну безправність цього контингенту та, нібито, має зупинити дезертирство.
У Генштабі зазначають, що це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу збройних сил російської федерації.
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За інформацією Головного управління розвідки, російська федерація проводить приховану мобілізацію трьома шляхами, зокрема у рф формують добровольчі батальйони за національною ознакою.