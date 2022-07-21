На территории ОРДЛО у принудительно мобилизованных изымают личные документы – Генштаб

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КИЕВ. 21 июля. УНН. У принудительно мобилизованных, свозимых для пополнения потерь с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и якобы должно остановить дезертирство.

В Генштабе отмечают, что это не позволит идентифицировать упомянутые лица в случае гибели, открывающей путь для различных финансовых махинаций в пользу командного состава вооруженных сил российской федерации.

Дополнение

По информации Главного управления разведки, российская федерация проводит скрытую мобилизацию тремя путями, в частности в россии формируют добровольческие батальоны по национальному признаку.

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