На Таврійському напрямку знищили ще три склади боєприпасів і пункт управління ворога - Тарнавський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сили оборони продовжують працювати на Таврійському напрямку: за минулу добу втрати ворога зросли тут ще на майже чверть тисячі осіб, 62 з яких - безповоротні. Знищено й ще три склади боєприпасів і пункт управління ворога. Про це повідомив у четвер командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
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"З Днем Незалежності України. Воїни Сил оборони працюють на Таврійському напрямку", - зазначив Тарнавський у Telegram.
З його слів, протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 639 обстрілів, завдав 6 ракетних та 12 авіаударів.
"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1328 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога становили 234 особи (безповоротні - 62, поранені - 171)", - повідомив Тарнавський.
Він додав, що знищено 24 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 9 ББМ, 4 артилерійські системи та міномети, 11 одиниць автомобільної техніки.
"Також було знищено 3 склади боєприпасів та 1 пункт управління ворога", - вказав Тарнавський.
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