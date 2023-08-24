На Таврическом направлении уничтожили еще три склада боеприпасов и пункт управления врага - Тарнавский
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Силы обороны продолжают работать на Таврическом направлении: за минувшие сутки потери врага выросли здесь еще на почти четверть тысячи человек, 62 из которых - безвозвратные. Уничтожены и еще три склада боеприпасов и пункт управления врага. Об этом сообщил в четверг командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.
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"С Днем Независимости Украины. Воины Сил обороны работают на Таврическом направлении", - отметил Тарнавский в Telegram.
По его словам, за прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции и совершил 639 обстрелов, нанес 6 ракетных и 12 авиаударов.
"Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 234 человека (безвозвратные - 62, раненые - 171)", - сообщил Тарнавский.
Он добавил, что уничтожено 24 единицы военной техники противника. В частности, 9 ББМ, 4 артиллерийские системы и минометы, 11 единиц автомобильной техники.
"Также было уничтожено 3 склада боеприпасов и 1 пункт управления врага", - указал Тарнавский.
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