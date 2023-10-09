На Таврійському напрямку ворог продовжує "м'ясні штурми", але вдвічі знизив активність авіації - речник

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«Другу добу поспіль активність авіації та артилерії ворога падає. Протягом минулої доби ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 455 артобстрілів. Це майже в 2 рази менше, ніж за добу до того», - сказав він.

Деталі

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу «Таврія» протягом доби, з його слів, виконали 795 завдань. Загальні втрати ворога становили 147 осіб, також знищено 6 одиниць військової техніки: 2 танки, 3 БМП та 1 артилерійська система. Також розбили 3 склади боєприпасів різного рівня.

Загалом на Таврійському відбулося 18 бойових зіткнень з ворогом. 15 з них біля Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки, де ворог продовжує штурмові дії піхотою.

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«Їх тактика особливо не змінилася – ворог продовжує піхотні «м’ясні штурми». Інколи на напрямках, які вони вважають важливими, вони задіюють десантні війська та морську піхоту. Але в основному кидають вперед свіжомобілізованих та шторм-зеківців», - сказав Олександр Штупун.

Доповнення

На Шахтарському напрямку, як повідомляється, противник стоїть в обороні, наступальних дій не веде. На Запорізькому наші захисники відбили атаку ворога на північ від Новопрокопівки.

За його словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Частковий успіх мали західніше Вербового на Запоріжжі, наші воїни закріплюються на зайнятих рубежах, ведуть розмінування та дорозвідку для подальших дій.

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