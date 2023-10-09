На Таврійському напрямку ворог продовжує "м'ясні штурми", але вдвічі знизив активність авіації - речник

ukru
29 березня, 17:57 • 187490 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 238990 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 209804 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 246625 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 217274 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 174429 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 172952 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 155309 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 460804 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174026 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.6 м/с
57 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 115879 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 132547 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

08:53 • 53083 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 83381 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 64527 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 314139 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 460808 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 504734 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 507396 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 411923 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 115879 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 239031 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 153318 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 145913 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 118408 перегляди
Актуальне
На Таврійському напрямку ворог продовжує "м'ясні штурми", але вдвічі знизив активність авіації - речник

На Таврійському напрямку ворог продовжує "м'ясні штурми", але вдвічі знизив активність авіації - речник

Київ • УНН

 • 555356 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Активність авіації російських військ на півдні продовжує падати. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Другу добу поспіль активність авіації та артилерії ворога падає. Протягом минулої доби ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 455 артобстрілів. Це майже в 2 рази менше, ніж за добу до того», - сказав він.

Деталі

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу «Таврія» протягом доби, з його слів, виконали 795 завдань. Загальні втрати ворога становили 147 осіб, також знищено 6 одиниць військової техніки: 2 танки, 3 БМП та 1 артилерійська система. Також розбили 3 склади боєприпасів різного рівня.

Загалом на Таврійському відбулося 18 бойових зіткнень з ворогом. 15 з них біля Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки, де ворог продовжує штурмові дії піхотою.

Цитата

«Їх тактика особливо не змінилася – ворог продовжує піхотні «м’ясні штурми». Інколи на напрямках, які вони вважають важливими, вони задіюють десантні війська та морську піхоту. Але в основному кидають вперед свіжомобілізованих та шторм-зеківців», - сказав Олександр Штупун.

Доповнення

На Шахтарському напрямку, як повідомляється, противник стоїть в обороні, наступальних дій не веде. На Запорізькому наші захисники відбили атаку ворога на північ від Новопрокопівки.

За його словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Частковий успіх мали західніше Вербового на Запоріжжі, наші воїни закріплюються на зайнятих рубежах, ведуть розмінування та дорозвідку для подальших дій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти мінують території на Запоріжжі, аби досягти тактичної несподіванки – ISW

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,679.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,807.71