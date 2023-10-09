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На Таврическом направлении враг продолжает "мясные штурмы", но вдвое снизил активность авиации - спикер

На Таврическом направлении враг продолжает "мясные штурмы", но вдвое снизил активность авиации - спикер

Киев • УНН

 • 555354 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Активность авиации российских войск на юге продолжает падать. Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Вторые сутки подряд активность авиации и артиллерии врага падает. За прошедшие сутки враг нанес 8 авиационных ударов и совершил 455 артобстрелов. Это почти в 2 раза меньше, чем за сутки до того», - сказал он.

Детали

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава «Таврия» в течение суток, по его словам, выполнили 795 задач. Общие потери врага составили 147 человек, также уничтожено 6 единиц военной техники: 2 танка, 3 БМП и 1 артиллерийская система. Также разбили 3 склада боеприпасов разного уровня.

Всего на Таврическом произошло 18 боевых столкновений с врагом. 15 из них возле Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки, где враг продолжает штурмовые действия пехотой.

Цитата

«Их тактика особо не изменилась – враг продолжает пехотные «мясные штурмы». Иногда на направлениях, которые они считают важными, они задействуют десантные войска и морскую пехоту. Но в основном бросают вперед свежемобилизованных и шторм-зековцев», - сказал Александр Штупун.

Дополнение

На Шахтерском направлении, как сообщается, противник стоит в обороне, наступательных действий не ведет. На Запорожском наши защитники отбили атаку врага к северу от Новопрокоповки.

По его словам, Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Частичный успех имели западнее Вербового на Запорожье, наши воины закрепляются на занятых рубежах, ведут разминирование и доразведку для дальнейших действий.

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