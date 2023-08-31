На Таврійському напрямку Сили оборони знищили ворожий пункт управління та 6 складів БК

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Зазначається, що протягом минулої доби ворог 14 разів атакував українські позиції та здійснив 632 обстріли, також завдав 3 ракетні та 21 авіаудар.

За останню добу втрати ворога становлять 181 особу (безповоротні - 45, поранені - 135, полон - 1).

Українські сили знищили 15 одиниць військової техніки росіян. Зокрема, три бойові броньовані машини, шість артилерійських систем та мінометів, один безпілотник, чотири одиниці автомобільної техніки та одна одиниця спеціальної техніки.

Нагадаємо, позаминулої доби на Таврійському напрямку українські військові взяли у полон трьох росіян.