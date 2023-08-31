На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили вражеский пункт управления и 6 складов БК
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. На Таврическом направлении за прошедшие сутки артиллерийские подразделения украинской армии выполнили 1186 огневых задач. Уничтожено 6 складов боеприпасов и пункт управления врага. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” Александр Тарнавский, передает УНН.
Детали
Отмечается, что за прошедшие сутки враг 14 раз атаковал украинские позиции и совершил 632 обстрела, также нанес 3 ракетных и 21 авиаудар.
За последние сутки потери врага составляют 181 человек (безвозвратные - 45, раненые - 135, плен - 1).
Украинские силы уничтожили 15 единиц военной техники россиян. В частности, три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских систем и минометов, один беспилотник, четыре единицы автомобильной техники и одна единица специальной техники.
Напомним, за позапрошлые сутки на Таврическом направлении украинские военные взяли в плен трех россиян.