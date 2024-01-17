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На Таврійському напрямку окупанти продовжують піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації - Тарнавський

На Таврійському напрямку окупанти продовжують піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації - Тарнавський

Київ • УНН

 • 22274 перегляди

Окупаційні війська на Таврійському напрямкупродовжують штурми піхоти із застосуванням бронетехніки та авіації, внаслідок чого відбулося 53 бої та 702 артилерійських обстріли, повідомив генерал Олександр Тарнавський. Незважаючи на це, сили оборони утримують свої позиції, втрати противника склали 368 осіб та 29 одиниць військової техніки.

На Таврійському напрямку окупаційні війська продовжують піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації, здійснивши 53 бойових зіткнення. Сили оборони утримують свої позиції. Про це заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.

Окупанти продовжують піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації. В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 23 авіаційних удари, провів 53 бойових зіткнення та здійснив 702 артобстріли,

- повідомив Тарнавський.

Деталі

Він додав, що Сили оборони стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

Окрім того, Тарнавський повідомив, що загальні втрати ворога минулої доби склали 368 осіб та 29 одиниць військової техніки. Зокрема, 5 танків, 5 ББМ, 4 артсистеми, 8 БпЛА, 5 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо

На Авдіївському напрямку українські спецпризначенці ліквідували групу окупантів, які вночі намагались штурмувати позиції Сил оборони України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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