На Таврическом направлении оккупанты продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации - Тарнавский
Киев • УНН
Оккупационные войска на Таврическом направлении продолжают штурмы пехоты с применением бронетехники и авиации, в результате чего произошло 53 боя и 702 артиллерийских обстрела, сообщил генерал Александр Тарнавский. Несмотря на это, силы обороны удерживают свои позиции, потери противника составили 368 человек и 29 единиц военной техники.
На Таврическом направлении оккупационные войска продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, осуществив 53 боевых столкновения. Силы обороны удерживают свои позиции. Об этом заявил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.
Оккупанты продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации. В операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 23 авиационных удара, провел 53 боевых столкновения и совершил 702 артобстрела,
Детали
Он добавил, что Силы обороны стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.
Кроме того, Тарнавский сообщил, что общие потери врага за прошедшие сутки составили 368 человек и 29 единиц военной техники. В частности, 5 танков, 5 ББМ, 4 артсистемы, 8 БпЛА, 5 автомобилей и 2 единицы специальной техники.
Напомним
На Авдеевском направлении украинские спецназовцы ликвидировали группу оккупантов, которые ночью пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины.
На Таврическом направлении оккупанты продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации - Тарнавский
Оккупационные войска на Таврическом направлении продолжают штурмы пехоты с применением бронетехники и авиации, в результате чего произошло 53 боя и 702 артиллерийских обстрела, сообщил генерал Александр Тарнавский. Несмотря на это, силы обороны удерживают свои позиции, потери противника составили 368 человек и 29 единиц военной техники.
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