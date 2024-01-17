На Таврическом направлении оккупанты продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации - Тарнавский

На Таврическом направлении оккупационные войска продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, осуществив 53 боевых столкновения. Силы обороны удерживают свои позиции. Об этом заявил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Оккупанты продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации. В операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 23 авиационных удара, провел 53 боевых столкновения и совершил 702 артобстрела, - сообщил Тарнавский.

Детали

Он добавил, что Силы обороны стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

Кроме того, Тарнавский сообщил, что общие потери врага за прошедшие сутки составили 368 человек и 29 единиц военной техники. В частности, 5 танков, 5 ББМ, 4 артсистемы, 8 БпЛА, 5 автомобилей и 2 единицы специальной техники.

Напомним

На Авдеевском направлении украинские спецназовцы ликвидировали группу оккупантов, которые ночью пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины.