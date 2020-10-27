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На свою охорону нардеп Суркіс витрачає пів мільйона гривень на місяць - ЗМІ

На свою охорону нардеп Суркіс витрачає пів мільйона гривень на місяць - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14658 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Народний депутат від партії ОПЗЖ Григорій Суркіс утримує найдорожчу охорону серед депутатів ВР. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проекту"Bihus.Info.", передає УНН.

"Охорона Григорія Суркіса найдорожча – пів мільйона гривень на місяць, 6 мільйонів гривень на рік", - вказують журналісти.

Послугами охорони користується також народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський, та скільки витрачає на неї – не відомо.

Міністра юстиції Дениса Малюську теж супроводжують правоохоронці. За законом, він може отримати охорону: або якщо він свідок-викривач у кримінальному провадженні; або якщо він найняв і не декларує.

"Для того, аби охорону надали безкоштовно, життю мала б бути серйозна загроза, але цю загрозу кожен посадовець трактує по-різному", - зауважують журналісти.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, загальна сума боргу ФК “Динамо” та його власників - Суркісів - перед “Приватбанком” становить 21,7 млн дол. і 330 млн грн. При цьому офіційна декларація Григорія Суркіса засвідчує спроможність родини погасити цей борг у 100% розмірі.

Олігархи не сплачують ці борги роками, і на думку депутата Юрчишина саме тому, що "їм дозволяють жити за рахунок держави". 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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