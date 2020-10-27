На свою охрану нардеп Суркис тратит полмиллиона гривен в месяц - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Народный депутат от партии ОПЗЖ Григорий Суркис удерживает самую дорогую охрану среди депутатов ВР. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Bihus.Info.", передает УНН.
"Охрана Григория Суркиса самая дорогая - полмиллиона гривен в месяц, 6 млн гривен в год", - отмечают журналисты.
Услугами охраны пользуется также народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский, но сколько тратит на нее - не известно.
Министра юстиции Дениса Малюську тоже сопровождают правоохранители. По закону, он может получить охрану: или если он свидетель-обличитель в уголовном производстве; или если он нанял и не декларирует.
"Для того, чтобы охрану предоставили бесплатно, жизни должна быть серьезная угроза, но эту угрозу каждый чиновник трактует по-разному", - отмечают журналисты.
Напомним, по данным СМИ, общая сумма долга ФК "Динамо" и его владельцев - Суркисов - перед "Приватбанком" составляет 21,7 млн долл. и 330 млн грн. При этом официальная декларация Григория Суркиса свидетельствует о способности семьи погасить этот долг в 100% размере.
Олигархи не платят эти долги годами и, по мнению депутата Юрчишина, именно потому, что "им позволяют жить за счет государства".