На Сумщині зафіксовано понад 20 вибухів, ворожих обстрілів зазнали низка прикордонних громад
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 4 громади Сумської області. Зафіксовано мінометний обстріл, артилерійські удари та атаки FPV дронами по прикордонних територіях та населених пунктах.
зс рф здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зокрема відбувся мінометний обстріл та удар FPV дронами.
Пише УНН із посиланням на новини Сумської ОВА.
Деталі
Ситуація на прикордонні станом на 8.00 18 жовтня 2024
Російські загарбники впродовж ночі та зранку здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська громади.
Загалом зафіксовано 21 вибух.
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Відповідно до даних ОВА, мінометний обстріл (6 вибухів), скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух) відбулося по території Білопільської громади.
Хотінська громада: здійснено удар FPV дронами (2 вибухи), артилерійський обстріл (4 вибухи).
Ворог бив з артилерії (7 вибухів) по території Шалигинської громади.
Щодо Новослобідської громади: там зафіксовано удар FPV дронами (1 вибух).
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