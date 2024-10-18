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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Сумщине зафиксировано более 20 взрывов, вражеским обстрелам подверглись ряд приграничных общин

На Сумщине зафиксировано более 20 взрывов, вражеским обстрелам подверглись ряд приграничных общин

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 06:39  •  5157 просмотра

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Российские войска обстреляли 4 общины Сумской области. Зафиксировано минометный обстрел, артиллерийские удары и атаки FPV дронами по приграничным территориям и населенным пунктам.

ВС рф осуществили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в частности состоялся минометный обстрел и удар FPV дронами.

Пишет УНН со ссылкой на новости Сумской ОГА.

Детали

Ситуация на границе по состоянию на 8.00 18 октября 2024 года

Российские захватчики в течение ночи и утром совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Новослободская, Шалигинская громады.

Всего зафиксирован 21 взрыв.

Оккупанты ударили дроном, артиллерией и бомбами по 6 населенным пунктам Донетчины за сутки: трое раненых17 октября 2024, 07:35 • 12052 просмотра

Согласно данным ОВА, минометный обстрел (6 взрывов), сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв) произошел по территории Белопольской громады.

Хотинская община:  осуществлен удар FPV дронами (2 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва). 

Враг бил из артиллерии (7 взрывов) по территории Шалигинской громады.

По Новослободской громаде: там зафиксирован удар FPV дронами (1 взрыв).

На Сумщине россияне попали FPV дронами по экстренным службам, из-за вражеских обстрелов горел дом и админздание17 октября 2024, 06:32 • 26324 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна