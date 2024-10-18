На Сумщине зафиксировано более 20 взрывов, вражеским обстрелам подверглись ряд приграничных общин

ВС рф осуществили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в частности состоялся минометный обстрел и удар FPV дронами.

Пишет УНН со ссылкой на новости Сумской ОГА.

Детали

Ситуация на границе по состоянию на 8.00 18 октября 2024 года

Российские захватчики в течение ночи и утром совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Новослободская, Шалигинская громады.

Всего зафиксирован 21 взрыв.

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Согласно данным ОВА, минометный обстрел (6 взрывов), сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв) произошел по территории Белопольской громады.

Хотинская община: осуществлен удар FPV дронами (2 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Враг бил из артиллерии (7 взрывов) по территории Шалигинской громады.

По Новослободской громаде: там зафиксирован удар FPV дронами (1 взрыв).

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