На Сумщине зафиксировано более 20 взрывов, вражеским обстрелам подверглись ряд приграничных общин
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 4 общины Сумской области. Зафиксировано минометный обстрел, артиллерийские удары и атаки FPV дронами по приграничным территориям и населенным пунктам.
ВС рф осуществили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в частности состоялся минометный обстрел и удар FPV дронами.
Пишет УНН со ссылкой на новости Сумской ОГА.
Детали
Ситуация на границе по состоянию на 8.00 18 октября 2024 года
Российские захватчики в течение ночи и утром совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Новослободская, Шалигинская громады.
Всего зафиксирован 21 взрыв.
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Согласно данным ОВА, минометный обстрел (6 взрывов), сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв) произошел по территории Белопольской громады.
Хотинская община: осуществлен удар FPV дронами (2 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва).
Враг бил из артиллерии (7 взрывов) по территории Шалигинской громады.
По Новослободской громаде: там зафиксирован удар FPV дронами (1 взрыв).
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