На Сумщині за добу 88 обстрілів: 3 загиблих, 6 поранених
Київ • УНН
Росіяни здійснили 88 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 229 вибухів. Внаслідок атак загинули 3 цивільні особи, 6 отримали поранення у Свеській, Бездрицькій та Сумській громадах.
Протягом дня росіяни здійснили 88 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 229 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Бездрицька, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Березівська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади. Про це повідомили у сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
· ▪️Білопільська громада: ворог бив з мінометів (48 вибухів), артилерії (2 вибухи), завдав авіаударів (КАБ) (11 вибухів) та обстрілу FPV-дронами (2 вибухи).
· ▪️Хотінська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (3 вибухи), обстріл з мінометів (3 вибухи).
· ▪️Путивльська громада: був авіаудар (КАБ) (2 вибухи).
· ▪️Новослобідська громада: завдано авіаударів (КАБ) (7 вибухів), обстрілу FPV-дронами (2 вибухи), артобстрілу (2 вибухи).
· ▪️Есманьська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (14 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи), обстріл FPV-дронами (8 вибухів).
· ▪️Краснопільська громада: ворог завдав авіаудару (КАБ) (2 вибухи), обстрілів з мінометів (5 вибухів), артилерії (17 вибухів), РСЗВ (5 вибухів), FPV-дронами (7 вибухів).
· ▪️Великописарівська громада: 33 міни скинули росіяни на територію громади. Також були артилерійські обстріли (11 вибухів), обстріл FPV-дронами (3 вибухи).
· ‼️Свеська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (9 вибухів), унаслідок обстрілів 2 цивільні особи загинули, 2 особи поранені.
· ▪️Дружбівська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (7 вибухів).
· ▪️Березівська громада: були авіаудари (КАБ) (4 вибухи).
· ▪️Середино-Будська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади.
· ▪️Миколаївська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).
· ‼️Бездрицька громада: здійснено авіаудар (КАБ) (3 вибухи), унаслідок чого 1 цивільна особа загинула, 1 особа поранена.
· ‼️Сумська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (3 вибухи). Внаслідок вечірнього обстрілу 3 цивільні особи поранені.
22 обстріли: російські війська атакували 11 громад Сумської області24.08.24, 09:07 • 27932 перегляди