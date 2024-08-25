На Сумщине за сутки 88 обстрелов: 3 погибших, 6 раненых
Киев • УНН
Россияне совершили 88 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 229 взрывов. В результате атак погибли 3 гражданских лица, 6 получили ранения в Свесской, Бездрицкой и Сумской громадах.
В течение дня россияне совершили 88 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 229 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Бездрицкая, Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Березовская, Эсманьская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская общины. Об этом сообщили в сумской ОВА, передает УНН.
Детали
- ▪️Білопільська община: враг бил из минометов (48 взрывов), артиллерии (2 взрыва), нанес авиаудары (КАБ) (11 взрывов) и обстрел FPV-дронами (2 взрыва).
- ▪️Хотінська община: зафиксированы авиаудары (КАБ) (3 взрыва), обстрел из минометов (3 взрыва).
- ▪️Путивльська община: был авиаудар (КАБ) (2 взрыва).
- ▪️Новослобідська община: нанесены авиаудары (КАБ) (7 взрывов), обстрел FPV-дронами (2 взрыва), артобстрел (2 взрыва).
- ▪️Есманьська община: осуществлены авиаудары (КАБ) (14 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва), обстрел FPV-дронами (8 взрывов).
- ▪️Краснопільська община: враг нанес авиаудар (КАБ) (2 взрыва), обстрелы из минометов (5 взрывов), артиллерии (17 взрывов), РСЗО (5 взрывов), FPV-дронами (7 взрывов).
- ▪️Великописарівська громада: 33 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были артиллерийские обстрелы (11 взрывов), обстрел FPV-дронами (3 взрыва).
- ‼️Свеська община: зафиксирован авиаудар (КАБ) (9 взрывов), в результате обстрелов 2 гражданских лица погибли, 2 человека ранены.
- ▪️Дружбівська община: осуществлены авиаудары (КАБ) (7 взрывов).
- ▪️Березівська община: были авиаудары (КАБ) (4 взрыва).
- ▪️Середино-Будская громада: 16 мин сбросили россияне на территорию громады.
- ▪️Миколаївська община: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
- ‼️Бездрицька община: осуществлен авиаудар (КАБ) (3 взрыва), в результате чего 1 гражданское лицо погибло, 1 человек ранен.
- ‼️Сумська община: совершены авиаудары (КАБ) (3 взрыва). В результате вечернего обстрела 3 гражданских лица ранены.
22 обстріли: російські війська атакували 11 громад Сумської області24 августа 2024, 06:07 • 27249 просмотров