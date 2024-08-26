На Сумщині є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури, рух поїздів відновлено

ukenru
13:46 • 26168 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 37440 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 56330 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 88416 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 141464 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 182551 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 264559 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166242 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142006 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128327 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 69162 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 39780 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 101766 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 79477 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 64515 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 26233 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 133739 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 264572 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 199747 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 229473 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 7041 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 21563 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 24896 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 29887 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 39776 перегляди
Актуальне
На Сумщині є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури, рух поїздів відновлено

На Сумщині є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури, рух поїздів відновлено

Київ • УНН

 • 26154 перегляди

У Сумській області зафіксовано влучання в об'єкт залізничної інфраструктури, поранено помічника машиніста. Укрзалізниця повідомляє, що рух поїздів відновлено, деякі вокзали працюють як пункти незламності.

У Сумській області зафіксовано влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури, поранено помічника машиніста. Всі рейси, які тимчасово зупинились через знеструмлення продовжують рух, розповіли в пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН

Всі рейси, які тимчасово зупинились у зв'язку зі знеструмленнями після масштабної ворожої атаки, вже підхоплені резервними тепловозами та продовжують рух. На жаль, є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури у Сумській області

- йдеться у повідомленні УЗ.

Повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає.

Як розповіли в УЗ, деякі вокзали, які також були знеструмлені через відключення у міських мережах, вже переведені на резервні генератори та використовуються як пункти незламності для містян, де можна підзарядити гаджети та перечекати в укриттях до відбою тривоги.

Приміські електропоїзди у деяких регіонах їдуть із затримками, а ситуація із City Express у Києві та Дніпрі незмінна - рух йде за графіком.

Про відхилення від графіків можна дізнатись за посиланням

В Укрзалізниці також казали, що перебої з електроенергією та звʼязком можуть відображатись на актуальності інформації на порталі. Робимо все, щоб мінімізувати наслідки.

15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26.08.24, 10:45 • 125803 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,488.50
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01