На Сумщині є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури, рух поїздів відновлено
Київ • УНН
У Сумській області зафіксовано влучання в об'єкт залізничної інфраструктури, поранено помічника машиніста. Укрзалізниця повідомляє, що рух поїздів відновлено, деякі вокзали працюють як пункти незламності.
У Сумській області зафіксовано влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури, поранено помічника машиніста. Всі рейси, які тимчасово зупинились через знеструмлення продовжують рух, розповіли в пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН.
Всі рейси, які тимчасово зупинились у зв'язку зі знеструмленнями після масштабної ворожої атаки, вже підхоплені резервними тепловозами та продовжують рух. На жаль, є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури у Сумській області
Повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає.
Як розповіли в УЗ, деякі вокзали, які також були знеструмлені через відключення у міських мережах, вже переведені на резервні генератори та використовуються як пункти незламності для містян, де можна підзарядити гаджети та перечекати в укриттях до відбою тривоги.
Приміські електропоїзди у деяких регіонах їдуть із затримками, а ситуація із City Express у Києві та Дніпрі незмінна - рух йде за графіком.
Про відхилення від графіків можна дізнатись за посиланням.
В Укрзалізниці також казали, що перебої з електроенергією та звʼязком можуть відображатись на актуальності інформації на порталі. Робимо все, щоб мінімізувати наслідки.
15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26.08.24, 10:45 • 125803 перегляди