На Сумщине есть попадание в объект железнодорожной инфраструктуры, движение поездов восстановлено

В Сумской области зафиксировано попадание в объект железнодорожной инфраструктуры, ранен помощник машиниста. Все рейсы, которые временно остановились из-за обесточивания продолжают движение, рассказали в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.

Все рейсы, которые временно остановились в связи с обесточиванием после масштабной вражеской атаки, уже подхвачены резервными тепловозами и продолжают движение. К сожалению, есть попадание в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области - говорится в сообщении УЗ.

Сообщается, что в результате атаки повреждены контактная сеть и здания, ранен помощник машиниста. Он госпитализирован, угрозы жизни нет.

Как рассказали в УЗ, некоторые вокзалы, которые также были обесточены из-за отключения в городских сетях, уже переведены на резервные генераторы и используются как пункты несокрушимости для горожан, где можно подзарядить гаджеты и переждать в укрытиях до отбоя тревоги.

Пригородные электропоезда в некоторых регионах едут с задержками, а ситуация с City Express в Киеве и Днепре неизменна - движение идет по графику.

Об отклонениях от графиков можно узнать по ссылке.

В Укрзализныце также говорили, что перебои с электроэнергией и связью могут отражаться на актуальности информации на портале. Делаем все, чтобы минимизировать последствия.

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