На Сумщине есть попадание в объект железнодорожной инфраструктуры, движение поездов восстановлено
Киев • УНН
В Сумской области зафиксировано попадание в объект железнодорожной инфраструктуры, ранен помощник машиниста. Укрзализныця сообщает, что движение поездов восстановлено, некоторые вокзалы работают как пункты несокрушимости.
В Сумской области зафиксировано попадание в объект железнодорожной инфраструктуры, ранен помощник машиниста. Все рейсы, которые временно остановились из-за обесточивания продолжают движение, рассказали в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.
Все рейсы, которые временно остановились в связи с обесточиванием после масштабной вражеской атаки, уже подхвачены резервными тепловозами и продолжают движение. К сожалению, есть попадание в объект железнодорожной инфраструктуры в Сумской области
Сообщается, что в результате атаки повреждены контактная сеть и здания, ранен помощник машиниста. Он госпитализирован, угрозы жизни нет.
Как рассказали в УЗ, некоторые вокзалы, которые также были обесточены из-за отключения в городских сетях, уже переведены на резервные генераторы и используются как пункты несокрушимости для горожан, где можно подзарядить гаджеты и переждать в укрытиях до отбоя тревоги.
Пригородные электропоезда в некоторых регионах едут с задержками, а ситуация с City Express в Киеве и Днепре неизменна - движение идет по графику.
Об отклонениях от графиков можно узнать по ссылке.
В Укрзализныце также говорили, что перебои с электроэнергией и связью могут отражаться на актуальности информации на портале. Делаем все, чтобы минимизировать последствия.
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