На Сумщині вирішили евакуювати жителів ще низки населених пунктів: що відомо
Київ • УНН
У Сумській області вирішили евакуювати жителів кількох населених пунктів, включаючи Глухівську та Есманську громади. Також евакуація проводиться у 5 населених пунктах Шосткинського та Конотопського районів.
На Сумщині вирішили провести евакуацію жителів кількох населених пунктів, включаючи Глухівську та Есманську громади, а також ще п’яти населених пунктів Шосткинського та Конотопського районів. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Говорили щодо включення до евакуаційних процесів Глухівської громади та міста Глухів, Есманської громади. Кількість людей дуже велика — це десятки тисяч", - каже Артюх.
Також, Сумська ОВА прийняла рішення про проведення евакуації з ще 5 населених пунктів Шосткинського та Конотопського районів
Нагадаємо
Минулого тижня, ще 183 населені пункти Сумської області визначили як такі, жителі яких підпадають під евакуацію.