На Сумщине решили эвакуировать жителей еще ряда населенных пунктов: что известно

На Сумщине решили провести эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов, включая Глуховскую и Эсманскую громады, а также еще пяти населенных пунктов Шосткинского и Конотопского районов. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Говорили о включении в эвакуационные процессы Глуховской громады и города Глухов, Эсманской громады. Количество людей очень большое - это десятки тысяч", - говорит Артюх.

Также, Сумская ОВА приняла решение о проведении эвакуации из еще 5 населенных пунктов Шосткинского и Конотопского районов

Напомним

На прошлой неделе, еще 183 населенных пункта Сумской области определили как такие, жители которых подпадают под эвакуацию.