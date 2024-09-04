На Сумщине решили эвакуировать жителей еще ряда населенных пунктов: что известно
Киев • УНН
В Сумской области решили эвакуировать жителей нескольких населенных пунктов, включая Глуховскую и Эсманскую громады. Также эвакуация проводится в 5 населенных пунктах Шосткинского и Конотопского районов.
На Сумщине решили провести эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов, включая Глуховскую и Эсманскую громады, а также еще пяти населенных пунктов Шосткинского и Конотопского районов. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"Говорили о включении в эвакуационные процессы Глуховской громады и города Глухов, Эсманской громады. Количество людей очень большое - это десятки тысяч", - говорит Артюх.
Также, Сумская ОВА приняла решение о проведении эвакуации из еще 5 населенных пунктов Шосткинского и Конотопского районов
Напомним
На прошлой неделе, еще 183 населенных пункта Сумской области определили как такие, жители которых подпадают под эвакуацию.