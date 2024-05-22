На Сумщині вночі знищили 7 "шахедів"
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони України збили 7 безпілотників "Шахед" над Сумською областю в ніч на 22 травня.
У Сумській області вночі знищили 7 ворожих ударних дронів типу Shahed, повідомили у Сумській ОВА у середу, пише УНН.
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"У небі над Сумщиною в ніч на 22 травня силами протиповітряної оборони області було знищено 7 ворожих БпЛА типу "Шахед", - ідеться у повідомленні у Telegram.
Сили ППО знищили 24 із 24 "шахедів"22.05.24, 07:26 • 63305 переглядiв