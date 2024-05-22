В Сумской области ночью уничтожили 7 "шахедов"

В Сумской области ночью уничтожили 7 вражеских ударных дронов типа Shahed, сообщили в Сумской ОВА в среду, пишет УНН.

Детали

"В небе над Сумщиной в ночь на 22 мая силами противовоздушной обороны области было уничтожено 7 вражеских БпЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении в Telegram.

Силы ПВО уничтожили 24 из 24"шахедов"