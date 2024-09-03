На Сумщині 4 постраждалих через удари рф за добу, одну людину поранено вночі

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Київ • УНН

 • 18650 перегляди

росія здійснила 258 ударів по 38 населених пунктах Сумської області за добу. Поранено 4 людей, пошкоджено 12 приватних будинків, будинок культури та адмінбудівлю.

У Сумській області минулої доби внаслідок ворожих обстрілів четверо людей поранено, повідомили у Нацполіції. За даними Сумської ОВА, одну людину поранено вночі, пише УНН

Деталі

Упродовж минулої доби, за даними поліції, ворог 75 разів відкривав вогонь по 38 населеним пунктам Сумської області. Загалом зафіксовано 258 ударів. Зазначається, що зокрема пошкоджено 12 приватних будинків, будинок культури, адміністративну будівлю. "Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо людей", - вказали у поліції.

За даними Сумської ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 49 вибухів. Ворожих атак, як повідомляється, зазнали Краснопільська Білопільська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Ямпільська, Конотопська громади FPV-дронами, КАБами, з мінометів, кулеметів.

Зокрема, по Конотопській громаді росіяни здійснили ракетний удар, зафіксовано один вибух. У Краснопільській громаді росіяни здійснили удар "Ланцетом", одна цивільна людина поранена, вказали в ОВА у Telegram.

На Сумщині під атаку дроном потрапила ремонтна бригада, на Чернігівщині БПЛА ударив по енергооб’єкту: є постраждалі03.09.24, 11:56 • 18541 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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