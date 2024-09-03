В Сумской области 4 пострадавших из-за ударов рф за сутки, один человек ранен ночью

В Сумской области за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов четыре человека ранены, сообщили в Нацполиции. По данным Сумской ОВА, один человек ранен ночью, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки, по данным полиции, враг 75 раз открывал огонь по 38 населенным пунктам Сумской области. Всего зафиксировано 258 ударов. Отмечается, что в частности повреждены 12 частных домов, дом культуры, административное здание. "В результате обстрелов ранения получили четыре человека", - указали в полиции.

По данным Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 16 обстрелов пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 49 взрывов. Вражеским атакам, как сообщается, подверглись Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская, Ямпольская, Конотопская громады FPV-дронами, КАБами, из минометов, пулеметов.

В частности, по Конотопской громаде россияне осуществили ракетный удар, зафиксирован один взрыв. В Краснопольской громаде россияне осуществили удар "Ланцетом", один гражданский человек ранен, указали в ОВА в Telegram.

На Сумщині під атаку дроном потрапила ремонтна бригада, на Чернігівщині БПЛА ударив по енергооб’єкту: є постраждалі