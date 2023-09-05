На Сумщині виявили несанкціонований скид нечистот у річку Псел

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Доручення отримали керівники відповідних структурних підрозділів та служб.

Цитата

«Тема екології – одна з найважливіших. На власні очі побачив, наскільки забруднений славетний Псел. Якщо не припинити скидання нечистот зараз, то зовсім скоро ми втратимо річку назавжди. Ще один об’єкт, який багато років поспіль потерпає від забруднення, – це Косівщинське водосховище. Навколо цього питання точиться багато дискусій, але висновок очевидний: необхідно виявити всі можливі джерела забруднення водойм, ліквідувати їх і притягти винних до відповідальності, після чого розпочати очищення водойм і благоустрій прибережних зон. Тільки так ми уникнемо екологічної катастрофи», – зазначив Володимир Артюх.

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