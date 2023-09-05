На Сумщине обнаружили несанкционированный сброс нечистот в речку Псел

Детали

Поручения получили руководители соответствующих структурных подразделений и служб.

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«Тема экологии – одна из важнейших. Собственными глазами увидел, насколько загрязнен славный Псел. Если не прекратить сброс нечистот сейчас, то совсем скоро мы потеряем реку навсегда. Еще один объект, который много лет подряд страдает от загрязнения, – это Косовщинское водохранилище. Вокруг этого вопроса ведется много дискуссий, но вывод очевиден: необходимо выявить все возможные источники загрязнения водоемов, ликвидировать их и привлечь виновных к ответственности, после чего начать очистку водоемов и благоустройство прибрежных зон. Только так мы избежим экологической катастрофы», – отметил Владимир Артюх.

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