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На Сумщине обнаружили несанкционированный сброс нечистот в речку Псел

На Сумщине обнаружили несанкционированный сброс нечистот в речку Псел

Киев • УНН

 • 526372 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Сумской области обнаружили несанкционированный сброс нечистот в речку Псел и Косовщинское водохранилище. Место осмотрел глава области и дал поручение найти и ликвидировать все источники загрязнения реки. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Поручения получили руководители соответствующих структурных подразделений и служб.

Цитата

«Тема экологии – одна из важнейших. Собственными глазами увидел, насколько загрязнен славный Псел. Если не прекратить сброс нечистот сейчас, то совсем скоро мы потеряем реку навсегда. Еще один объект, который много лет подряд страдает от загрязнения, – это Косовщинское водохранилище. Вокруг этого вопроса ведется много дискуссий, но вывод очевиден: необходимо выявить все возможные источники загрязнения водоемов, ликвидировать их и привлечь виновных к ответственности, после чего начать очистку водоемов и благоустройство прибрежных зон. Только так мы избежим экологической катастрофы», – отметил Владимир Артюх.

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